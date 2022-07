Scandalo delle finte obbligazioni della Provincia, scatta il sequestro da parte dei truffati

Trecento e quaranta mila euro, tra beni immobili e mobili. A tanto ammonta il sequestro operato, nei giorni scorsi, dall'avvocato Massimo Sonego nei confronti del finto broker, un 60enne di Castelfranco Veneto, che avrebbe truffato almeno cinque persone, tra cui il fratello e la cognata, proponendo investimenti "taroccati" della Provincia di Treviso. L'uomo si sarebbe spacciato per un intermediario fra l'ente del Sant'Artemio e la Banca d'Italia, così da carpire meglio la fiducia dei truffati.

La vicenda era approdata in Procura nel febbraio scorso, con l'ente che aveva fatto una denuncia a tutela della propria immagine. Vittime del raggiro sarebbero stati alcuni trevigiani, che sarebbero stati contatti dal consulente finanziario. L’uomo si sarebbe spacciato come un intermediario per conto della Provincia di Treviso e avrebbe offerto loro un affare da non perdere: l’acquisto di alcune obbligazioni, emesse dall’ente, con un tasso di rendimento molto alto. I clienti, rassicurati dal fatto che ad emetterle fosse un soggetto pubblico e stabile come la Provincia, si sarebbero convinti ad aderire acquistando i pacchetti offerti dall’uomo.

Col passare del tempo però dei promessi interessi non avrebbero visto nemmeno l’ombra e quando non sono più riusciti a contattare il broker si sono rivolti alla Provincia chiedendo conto dei loro investimenti. E' a quel punto che il castello di carte è crollato: dagli uffici è arrivata infatti la notizia che mai l’ente aveva emesso obbligazioni o si era impegnato in operazioni di questo tipo. «I miei clienti - ha detto l'avvocato Sonego - non vedono un centesimo da un anno. Speriamo che il sequestro renda possibile salvare il salvabile».