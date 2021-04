Un passante si rifiuta di dar loro una sigaretta: malmenato

A subire la brutale aggressione, avvenuta lo scorso 10 aprile in via Melchiorri a Castelfranco Veneto, è stato un 34enne della zona. Identificati e denunciati dai carabinieri un 20enne di origini marocchine, del padovano, e due minorenni, un 17enne e un 14enne

Aveva "osato" (si fa per dire) negare a tre bulli una sigaretta e loro lo hanno scaraventato a terra e malmenato selvaggiamente a calci e pugni. La brutale aggressione risale allo scorso 10 aprile ed era avvenuta in via Melchiorri, nel centro di Castelfranco Veneto. La vittima dell'episodio, un 34enne della zona, si è dovuto rivolgere alle cure dei medici del pronto soccorso e poi ai carabinieri che hanno identificato e denunciato gli autori della rapina (questo il reato di cui dovran rispondere). Si tratta di un 20enne marocchino, residente nel padovano, un 17enne e un 14enne, entrambi della Castellana.

I malviventi dopo aver immobilizzato la loro vittima, gli hanno sfilato il portafogli, rubando i 50 euro presenti all'interno. Ad incastrarli sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza e alcuni testimoni.