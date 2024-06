Sospeso l'affidamento in prova, 39enne torna in carcere

Si era allontanato, nel mese di marzo, dalla comunità nel padovano dove era stato affidato, essendo stato sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Nelle scorse ore, in esecuzione di un decreto di sospensione della misura citata e accompagnamento in carcere emesso dall' ufficio di sorveglianza di Venezia, i Carabinieri di Castelfranco Veneto lo hanno rintracciato a Istrana e subito lo hanno riportato dietro alle sbarre a Treviso. Si tratta di un 39enne di origini marocchine, ritenuto responsabile di una rapina ad una farmacia commessa nel novembre 2022 a Marghera (Venezia) per la quale lo straniero era stato arrestato in flagranza di reato.