Pusher sorpreso e denunciato dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, un 27enne pregiudicato di Castelfranco Veneto. Nella nottata di ieri, 25 novembre, l'uomo è fuggito alla vista dei militari nol tentativo di eludere un controllo ma veniva intercettato e sottoposto ad una perquisizione personale e domiciliare. L'esito delle operazioni portava al rinvenimento e sequestro 1,55 grammi di cocaina, suddivisa in quattro dosi preconfezionate, un grinder contenente 0,2 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento.

Sempre nella notte di ieri i carabinieri della stazione di Vedelago, a seguito di un controllo stradale, hanno denunciato un 20enne residente a Riese Pio X per porto di oggetti atti ad offendere. Il giovane è stato trovato in possesso di un coltello avente lama della lunghezza di cm 17. Al ragazzo è stata anche contestata una sanzione amministrativa per il possesso di 1,5 grammi di hashish.