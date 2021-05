Una serra di marijuana, ketamina, ecstasi: in tre arrestati per il bazar della droga

Indagine dei carabinieri di Castelfranco Veneto che ha messo fine ai traffici gestiti da un 25enne e due 21enni della Castellana. Dopo la perquisizione e i sequestri sono stati rimessi in libertà

Tre giovani della Castellana, M.G., 25enne, C.M., 21enne ed il coetaneo B.N., gestivano un vero e proprio bazar della droga: questo quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto che hanno arrestato il terzetto per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso. L'indagine che ha portato ad intervenire i militari rientra nel contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti in contesti giovanili della zona.

I tre, sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, venivano trovati in possesso di un variegato campionario di sostanze stupefacenti, anche sintetiche: in totale più di un etto e mezzo di marijuana essiccata, 28 grammi di ketamina, 26 pastiglie di ecstasy, 5 grammi di anfetamina, una quarantina di grammi di hashish, 8 piante di cannabis all’interno di due serre artigianali e materiale vario per la pesatura e il confezionamento degli stupefacenti. Quanto rinvenuto è stato posto a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, M.G. vè stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, mentre la giovane ed il suo coetaneo, non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, sono stati rimessi in libertà.