In casa mezzo chilo di hashish, arrestato un 28enne

Oltre 450 grammi di hashish, suddivisi in diversi panetti, nonche' materiale vario per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Questo quanto hanno trovato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montebelluna, nella notte di domenica, all'interno dell'abitazione di un 28enne di Castelfranco Veneto, R.B.. Il giovane, da tempo tenuto sott'occhio dai militari dell'Arma, è stato arrestato nell'ambito di un'indagine anti-droga.

All'interno dell'abitazione dell'arrestato è stato identificato e denunciato anche un veneziano di 27 anni, con precedenti, trovato in possesso di 50 grammi di hashish. Accertamenti sono in corso in ordine a una cospicua somma di denaro contante, alcune migliaia di euro, in possesso di quest'ultimo.