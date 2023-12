Camion perde fango dal rimorchio, traffico in tilt sulla strada del Santo

Ancora disagi lungo la strada del Santo, al strada regionale 308, arteria tra le più trafficate tra la provincia di Treviso e Padova. Oggi 12 dicembre, attorno alle 10, poco prima dell'uscita di Reschigliano di Campodarsego non distante dai confini con Cadoneghe, un autocarro Iveco ha perso un ingente quantitativo di materiale lungo la sede stradale. Stiamo parlando di fango lacustre proveniente, secondo i documenti di trasporto, da lavori presso l'Isola Nova del Tronchetto a Venezia. Numerose le telefonate alla centrale operativa della Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese da parte degli automobilisti che hanno segnalato il pericolo visto anche che la sostanze era particolarmente viscida.

Sul luogo dell'emergenza sono giunte due pattuglie della Polizia Locale che hanno immediatamente circoscritto l'area segnalando il pericolo ed attivato un senso unico alternato di marcia oltre a personale di Veneto Strade. Contattata la ditta S.A. Sicurezza & Ambiente per la pulizia della sede stradale che ha richiesto però l'attivazione di una ditta specializzata per il recupero e lo smaltimento del materiale. Le operazioni sono ancora in corso. Dalle informazioni acquisite il mezzo è intestato ad una ditta di Susegana e condotto da S.Y., un 29enne del Burkina Faso, residente in provincia di Treviso e diretto a Loreggia.