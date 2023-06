Postamat assaltato, scatta l'allarme: ladri messi in fuga dai carabinieri

Volevano probabilmente far saltare in aria o scassinare un Atm di Poste ma sono stati traditi dallo scattare del sistema di allarme che li ha costretti alla fuga. L'episodio è avvenuto attorno alle ore 1.30, nella notte tra mercoledì e giovedì, presso l'ufficio postale di Caselle di Altivole. Ad entrare in azione due malviventi che con della vernice spay di colore nero, hanno oscurato una telecamera di videosorveglianza esterna, in prossimità dello sportello postamat. L'obiettivo dei malviventi era quello di far sparire il denaro custodito all'interno. L'immediato intervento di alcune pattuglie della Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto, impegnate in servizio notturno di controllo del territorio, intervenute simultaneamente sul posto all'attivazione del sistema d'allarme, ha mandato in fumo il furto e ha costretto i malviventi alla fuga a piedi nelle vie circostanti. Il danno, di esigua entità, è limitato al ripristino della telecamera oscurata. Indagini sono in corso per identificare i malviventi.