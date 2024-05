Ladri al distributore sfondano muro e vetrate per rubare la cassaforte ma è vuota

I carabinieri di Castelfranco Veneto sono intervenuti giovedì 23 maggio in via Circonvallazione Est dove una banda di ladri aveva preso di mira nella notte il distributore di carburante Eni con l'intento di rubare i soldi presenti all'interno della cassaforte.

Dopo aver forzato le grate delle finestre e sfondato muro divisorio, i malviventi sono riusciti a entrare negli uffici del distributore, forzando la cassaforte. Una volta aperta però i banditi hanno scoperto che era vuota, fuggendo senza refurtiva. Un tentato furto che ha lasciato danni ingenti al distributore: sulle tracce dei malviventi ci sono ora i militari dell'Arma che stanno vagliando le immagini delle telecamere della zona per provare a dare un nome e un volto ai responsabili.

Controlli in corso

Nel frattempo i carabinieri hanno rafforzato i controlli sulle strade del territorio già dal pomeriggio di ieri in zona Tarzo, Follina e Cison di Valmarino. Operativi i militari di Vittorio Veneto e i colleghi della Compagnia d’Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” di stanza a Mestre. Posti di blocco e controllo vengono effettuati lungo le Strade Provinciali 4, 35 e 635 in Sinistra Piave. L'attività dell'Arma è finalizzata a prevenire e contrastare nuovi furti, specialmente quelli in abitazione, viste anche alcune intrusioni verificatesi nei giorni scorsi. l servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni.