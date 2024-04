Corto circuito ad un faretto causa incendio, inagibile centro di formazione "Themis"

Alle 11 circa di oggi, sabato 13 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tullio Piccinini a Castelfranco per un principio d’incendio del piano interrato, all'interno del centro di formazione Themis: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno spento il principio d’incendio dovuto a dei cavi elettrici di un faretto che erano andati in corto circuito. Danni da fumo al piano interrato per la combustione dell’imbottitura di alcuni mobili da seduta. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza con il rispristino delle condizioni di sicurezza dell’abitazione. Alcune stanze risultano ora inagibili.