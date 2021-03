Investe e trascina operaio per 200 metri, autotrasportatore a giudizio

Travolto e ucciso dal suo stesso mezzo, trascinato da un Tir che ha tamponato il furgone della vittima. Il tremendo incidente, avvenuto il 4 febbraio del 2019, era costato la vita ad Alessandro Farronato, 48 anni, residente a Casoni di Mussolente, in provincia di Vicenza. L'uomo, che era un dipendente di Veneto Strade, è deceduto praticamente sul colpo. Per quella tragedia il pubblico ministero Francesca Torri ha mandato a processo Vincenzo De Nicola, il 45enne che era alla guida dell'autoarticolato. Oggi, martedì 16 marzo, il procedimento si è aperto con l'udienza filtro, in cui sono stati ammessi i testimoni.

L'incidente era avvenuto poco dopo le 14 sulla bretella che collega la Regionale 53 (la strada che da Treviso porta a Vicenza) alla statale del Santo. Superata la rotonda, un autoarticolato si è immesso sulla bretella dirigendosi verso Resana. Poco più avanti c’erano due operai di Veneto Strade, uno dei quali stava sistemando alcune protezioni stradali e sull’asfalto aveva messo le apposite segnaletiche per i veicoli in avvicinamento al cantiere provvisorio. L’altro, invece, che fortunatamente si è salvato, era all’inizio del cantiere e con una bandiera segnalava ai mezzi in transito di rallentare. De Nicola non s’è probabilmente accorto della presenza del cantiere ed ha travolto la segnaletica, tamponando il camioncino degli operai di Veneto Strade. Farronato è stato centrato in pieno dal suo stesso mezzo ed è stato trascinato per quasi duecento metri prima che il camion si bloccasse.