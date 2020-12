Ubriaco e senza mascherina semina il caos a bordo del treno

Un 31enne, nei giorni scorsi, è stato denunciato dalla polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto per resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento. In particolare, una pattuglia di agenti è intervenuta all'arrivo in stazione di un convoglio proveniente da Montebelluna, a bordo del quale era stata segnalata la presenza di un viaggiatore senza mascherina e in stato di ebrezza. Invitato dagli agenti a scendere, l'uomo, manifestando fin da subito un atteggiamento poco collaborativo (per dirlo con un eufemismo), ha iniziato a gettare i propri bagagli sul marciapiede e subito dopo si è dato a precipitosa fuga lungo i binari, salvo poi ritornare, di li a poco, in stazione e picchiare con i pugni su tutte le porte. Fermato e accompagnato in ufficio, grazie anche all'ausilio dei carabinieri, allertata dopo la fuga verso il centro cittadino, l'uomo, completamente ubriaco, ha sferrato una violenta testata alla vetrata, mandandola in frantumi.