Violenza giovanile, controlli straordinari nelle stazioni delle corriere della Marca

I carabinieri del comando Provinciale di Treviso hanno svolto nella giornata di ieri, 9 febbraio, a Treviso ed in provincia specifici controlli e monitoraggio di autostazioni e linee di autobus e corriere per assicurare la regolare fruizione dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, in collaborazione con Mobilità di Marca, ed anche a prevenire eventuali episodi di violenza giovanile analoghi a quelli verificatisi di recente, in particolare a Castelfranco Veneto dove nei giorni scorsi sette studenti sono stati denunciati per un'aggressione ad un ragazzo intervenuto per difendere un altro giovane aggredito e bullizzato.

Proprio a Castelfranco Veneto sono stati effettuati controlli dalle 13 in poi, in concomitanza con il termine delle lezioni in molti istituti scolastici della zona, presso la locale autostazione, mentre a Treviso i militari dell'Arma hanno proceduto all'identificazione di svariati giovani, nel quadrante della stazione ferroviaria e della stazione delle autocorriere, dalle 17 in poi. Nel corso delle attività, una decina in tutto le pattuglie impiegate sugli obiettivi citati, non si sono registrate criticità di sorta.