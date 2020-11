Acquista pc on line ma è una truffa, persi 1350 euro

I carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto hanno denunciato per truffa un 34enne della provincia di Belluno, conosciuto alla giustizia, il quale ha dapprima messo in vendita in internet un personal computer, quindi una volta ottenuto il pagamento di 1.350 euro su carta postepay, da un 35enne di Castelfranco Veneto, si è poi reso irreperibile.