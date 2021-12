Si finge operatrice di Lottomatica e gli spilla mille euro: tabaccaio raggirato

Nella mattinata di oggi, 16 dicembre, i carabinieri della Stazione di Castelfranco Veneto hanno denunciato per truffa, una 50enne residente in provincia di Salerno, gravata da pregiudizi per delitti specifici nonché per frodi informatiche, la quale, spacciandosi per un’operatrice del centro servizi Lottomatica, si è fatta accreditare sulla propria carta ricaricabile la somma di 997 euro a titolo di tassazione (assolutamente non dovuta), dal proprietario di una tabaccheria del centro cittadino.