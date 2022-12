Annuncio on line di una stanza "fantasma" a Milano, raggirata

Il mercato immobiliare milanese è, come noto, tra i più ricchi d'Italia e purtroppo foriero di raggiri. E' quanto hanno constatato i carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto che nei giorni scorsi hanno denunciato per truffa in concorso un 41enne residente proprio a Milano ed una 29enne residente in provincia di Modena, entrambi pregiudicati. L'uomo e la donna, in base a quanto ricostruito dagli investigatori, si sono fatti versare la somma di 650 euro da una 51enne di Castelfranco Veneto per l’affitto di una stanza in Milano (annuncio pubblicato su internet), rendendosi in seguito irreperibili. All'uomo non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri.