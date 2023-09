Vende il telefono on line: incontra un cliente, prende i soldi e scappa

Continuano a dilagare le truffe on line in provincia di Treviso. Superlavoro per i carabinieri di tutta la provincia con alcune indagini che sono fortunatamente andate a buon fine con i responsabili dei raggiri che sono stati denunciati. E' ad esempio il caso di un 48enne di Castelfranco Veneto: l'uomo, dopo aver concordato con un 63enne un incontro per la vendita di uno smartphone, ha ricevuto nel frangente, nei giorni scorsi, dalla vittima, la somma di 200 euro riuscendo tuttavia con una scusa ad allontanarsi facendo perdere momentaneamente le proprie tracce senza consegnare la merce promessa.

A Zero Branco, i carabinieri hanno denunciato un 50enne del milanese. Nella circostanza, un 33enne del posto interessato all’acquisto di un passeggino su un sito di annunci economici al prezzo di 320 euro, è stato raggirato venendo indotto dall’indagato ad effettuare vari accrediti, per un valore complessivo di 1.250 euro, su carta prepagata intestata al medesimo. Sempre i militari dell’Arma zerotina hanno denunciato due persone calabresi, un uomo e una donna, ritenuti autori di una truffa in danno di un 75enne pensionato trevigiano che, dovendo rinnovare l'assicurazione RC auto, è stato indotto telefonicamente dall’uomo ad effettuare un accredito di 171 euro su carta di credito intestata alla complice. Infine, a Roncade, sono stati denunciati per truffa in concorso dai carabinieri un 41enne ed un 27enne che hanno raggirato un pensionato che aveva posto in vendita on line 5 pneumatici per un importo di 500 euro e che è stato indotto ad effettuare 2 accrediti, per pari valore, su carte prepagate intestate ai due indagati.