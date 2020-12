Ubriaco finisce con l'auto contro una recinzione, 20enne nei guai

Aveva evidentemente alzato un pò troppo il gomito e, tornando a casa, ha perso il controllo della sua auto che è finita contro una recinzione. Non ha riportato nessuna lesione ma ora per lui sono in arrivo guai seri. Parliamo di un ragazzo 20enne che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dai militari del nucleo investigativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto.

Il giovane, verso le ore 21.50 di ieri, 20 dicembre, stava percorrendo Borgo Padova di Castelfranco Veneto, alla guida della propria autovettura. Sottoposto agli accertamenti dei carabinieri al 20enne è stato riscontrato un tasso alcolemico di 2,16 gr/l, per cui gli è stata ritirata la patente di guida ed è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza.