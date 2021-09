Troppi drink, carabinieri lo fermano ubriaco al volante

Controllo nella notte a Castelfranco Veneto, lungo corso 29 Aprile. Nei guai un 23enne a cui è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebrezza

Dopo una serata di bagordi, in cui aveva bevuto qualche drink di troppo, è stato fermato per un controllo dai carabinieri. L'episodio è avvenuto la scorsa notte a Castelfranco Veneto, lungo corso 29 Aprile. A finire nei guai un 23enne che è risultato positivo all'alcoltest a cui i militari dell'Aliquota radiomobile l'hanno sottoposto: nel sangue aveva un tasso alcolemico di 1,58 g/l. Il giovane stava facendo ritorno a casa alla guida della sua Fiat Punto. Oltre al ritiro della patente, per lui scatterà anche una denuncia per guida in stato di ebrezza.