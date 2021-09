Ubriaco alla guida, alt dei carabinieri: nei guai un 24enne

Per prevenire condotte di guida pericolose per gli utenti della strada e sanzionare conducenti di veicoli indisciplinati, i carabinieri del comando provinciale di Treviso stanno continuando ad effettuare in questi giorni mirati controlli sulle arterie viarie del capoluogo e della provincia. Nella nottata scorsa è stato sanzionato penalmente un moldavo di 24 anni dimorante nel padovano, controllato alla guida della propria autovettura e risultato positivo all'alcoltest (tasso pari a 1.32 gr/lt). La sua patente di guida è stata ritirata. Ad operare, in via Vittorio Veneto di Castelfranco, una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia Carabinieri.