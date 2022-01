Ubriaco non si ferma all'alt e scappa dai carabinieri: folle inseguimento

Nella notte tra sabato e domenica, a Castelfranco Veneto, in via Borgo Treviso, un 21enne del luogo, con precedenti penali, trovandosi in evidente stato di ebbrezza alcolica, per evitare di essere sottoposto a controllo da parte di una pattuglia del nucleo radiomobile di Castelfranco Veneto, si è dato alla fuga con manovre repentine e pericolose, a bordo della sua autovettura. Bloccato dopo un breve inseguimento per le vie della città, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, dopo essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico ed inoltre è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, gli è stata ritirata la patente ed è stato sanzionato per le infrazioni al codice della strada commesse durante la fuga.