Male incurabile, muore 38enne: era mamma di due figli

Saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, 4 ottobre, alle 15.30, presso la chiesa di Santa Maria della Pieve di Castelfranco Veneto, il funerale di Valentina Bressan, 38enne scomparsa venerdì scorso dopo una lunga malattia, manifestatasi con un melanoma ad una gamba scoperto circa un anno fa. Dopo una prima operazione, perfettamente riuscita, e le cure del caso, la situazione sembrava essere in via di miglioramento, fino al triste epilogo di questi giorni. Valentina lascia due figli di 11 e 12 anni, Fabio e Vanessa. La donna, conosciuta per il suo carattere gioviale e allegro e per la sua eleganza, è stata grande appassionata delle camminate; ha lavorato in passato alla Trevisanalat di Resana e poi come commessa ai supermercati Alì Aliper. Dieci giorni fa la 38enne si è affidata alle cure dell'hospice di Castelfranco Veneto, dove è spirata. Valentina lascia, oltre ai figli, il fratello Andrea, i genitori Maria Cristina e Gianfranco. In centinaia oggi vorranno darle l'ultimo saluto.