Vandali in azione, cinque auto devastate nella notte di sabato

Fanali rotti, montanti piegati, carrozzerie rigate e cristalli in frantumi. Ammontano a diverse migliaia di euro i danni che ignoti hanno provocato, nella notte tra venerdì e sabato, a cinque auto parcheggiate nella zona di via Pastrengo a Castelfranco Veneto, non distante dal centro "Due mulini". I proprietari dei mezzi hanno scoperto il raid dei vandali nella mattinata di domenica. Sotto accusa, secondo alcuni testimoni, una banda di giovani balordi ubriachi che già in passato avrebbero colpito in zona.

«Noi ci siamo trovati, allibiti e costernati, la mattina, in ciabatte e vestaglia, a fare la conta dei danni -scrive una residente nel gruppo Facebook "L'ora di Castelfranco"- Qualcuno si è rivolto subito alle forze dell’ordine, ma si è sentito rispondere di lasciar perdere, tanto è tempo sprecato. E allora, visto che ci sono spesso post sui vandalismi subiti da Centro Due Mulini e visto che sembra che tutta la zona intorno sia spesso oggetto di atti vandalici, non si può più pensare al caso fortuito e isolato, ma ad azioni sistematiche, forse sempre messe in atto dalle stesse persone. E forse è il caso di prendere provvedimenti, da parte delle autorità, Sindaco Marcon in primis, e delle forze dell’ordine, con una maggiore attenzione, una maggiore sorveglianza e interventi adeguati a fermare questa spirale di microcriminalità. In questi giorni si parla tanto di libertà, ma se non c’è sicurezza non ci può essere nemmeno libertà».