Addobbi natalizi e giocattoli non sicuri: 200mila sequestrati dalla Guardia di Finanza

Sequestrati dalle fiamme gialle in un bazar cinese di Castelfranco Veneto ben 200.000 addobbi natalizi, giocattoli e articoli di bigiotteria, tutti privi delle indicazioni in lingua italiana e dell’etichettatura riportante le informazioni minime riguardanti la denominazione legale o merceologica del prodotto, il produttore, il Paese di origine, l’eventuale presenza di materiali o sostanze pericolose, i materiali impiegati e le istruzioni per l’uso. E' l'esito dell'operazione condotta dai finanzieri in vista delle Feste di Natale che hanno intensificato gli interventi a contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti non conformi, potenzialmente dannosi per la salute. Nell’ultimo intervento, i finanzieri della Tenenza di Castelfranco Veneto hanno individuato, nel centro della località castellana, una 33enne cinese che, nel suo esercizio commerciale, esponeva merce definita come poco sicura.

Ai fini della commercializzazione, infatti, il Codice del consumo e la normativa in materia di sicurezza dei giocattoli prevedono l’obbligo di riportare le indicazioni e le specifiche di dettaglio inerenti al prodotto, atteso che queste, oltre a tracciare l’intera filiera di produzione, consentono anche di assicurare un adeguato standard qualitativo della merce, escludendo così che nella sua fabbricazione possano essere stati utilizzati materiali e sostanze potenzialmente nocive per la salute dei consumatori finali. La titolare dell’attività commerciale è stata segnalata alla Camera di Commercio di Treviso per l’avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, che può arrivare fino a 25 mila euro.

L’ennesimo intervento della Guardia di Finanza di Treviso testimonia ancora una volta l’impegno profuso in questo delicato settore, per garantire una efficace protezione dei consumatori e un mercato competitivo, ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.