Tragico incidente in Marocco: travolto da un camion, muore ex calciatore

La notizia è arrivata nei giorni scorsi nella sua Treville e a Resana dove viveva la sua famiglia e per i tanti amici che lo conoscevano è stata una doccia gelata. Andrea Stocco, 44enne castellano, ex calciatore di Giorgione e Treville, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto martedì scorso in Marocco, a Beni Mellai, dove si era trasferito nel 2008 con il padre per avviare un'attività di carpenteria. L'incidente che gli è costato la vita è stato provocato da un camion che probabilmente a causa di un carico eccessivo è uscito di strada, urtando il 44enne che è caduto rovinosamente a terra, sbattendo violentemente il capo. I medici che sono intervenuti per soccorrerlo hanno fatto il possibile per salvargli la vita ma un'emorragia cerebrale è stata fatale. Il cuore di Andrea, dopo due attacchi cardiaci, si è definitivamente fermato. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana di Rabat. Il 44enne lascia la madre, Laura Bacchin, i fratelli Roberto, Nicola e Yunes e la sorella Eliana. Andrea, il padre e la sorella avevano fondato l'azienda di carpenteria "Tecno team" di Riese Pio X, purtroppo duramente colpita dalla crisi del 2008 e chiusa per essere trasferita in Nord-Africa, paese d'origine della compagna di allora del padre Sergio, mancato nel 2013 a causa di un tumore. Il 44enne è rimasto in Marocco portando avanti l'attività del padre e aveva trovato anche l'amore in Imane, una ragazza molto giovane. I funerali saranno fissati nei prossimi giorni, quando la salma sarà rientrata in Italia.