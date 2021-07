Per anni gestore del bar "Da Pistoea" a San Floriano, addio a "Marino"

Sono ore di lutto a Campigo per la scomparsa di Marco Torresin, mancato lo scorso 11 luglio all'età di 85 anni, a causa di alcune gravi patologie contro cui stava combattendo da tempo. Torresin, chiamato da tutti "Marino" era conosciutissimo nella frazione della Castellana (viveva con la famiglia in via Larga): per tanti anni aveva gestito il bar "Da Pistoea" di San Floriano, con annessa rivendita di alimentari e ricarica di bombole. Torresin lascia la moglie Rosy e i figli Adriano e Paolo. In giovane età Marino emigrò per lavoro, prima a Como e poi per 17 anni in Australia, prima di dedicarsi, al suo ritorno, al bar di famiglia. Il funerale si svolgerà presso la chiesa parrocchiale di Campigo mercoledì 14 luglio, alle ore 10.