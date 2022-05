Impiegata scippata del denaro appena prelevato, identificato l'autore

I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno identificato il presunto autore di uno scippo, commesso nel pomeriggio dell'8 maggio scorso, in via Roma del centro della Castellana, dove, intorno alle ore 15, un'impiegata 47enne che aveva appena prelevato una banconota da 50 euro al vicino sportello postamat, è stata raggiunta alle spalle da un malvivente che con mossa fulminea le ha strappato il denaro dalle mani. Le testimonianze raccolte e gli accertamenti avviati subito dopo il fatto, ora al vaglio dell'Autorita' Giudiziaria, hanno permesso ai militari di identificare il presunto responsabile dello scippo in un 26enne del posto, denunciandolo per furto con strappo aggravato.