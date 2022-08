Rogo in un garage all'alba, evacuato palazzo con 80 appartamenti

Risveglio traumatico per i residenti di un'ottantina di appartamenti di un palazzo al civico 20 di via Spagna, a Castelfranco Veneto. Gli abitanti dello stabile sono stati infatti precauzionalmente evacuati, alle 5 di stamattina, 25 agosto, a causa di un incendio che ha interessato uno dei garage. Un'auto alimentata a Gpl (avrebbe quindi potuto esplodere) e una moto che erano all'interno sono state distrutte dalle fiamme. Intervenute sul posto, per spegnere le fiamme, alcune squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto oltre alle pattuglie dei carabinieri. Impossibile per ora appurare con certezza le cause dell'incendio e dunque escludere un'eventuale matrice dolosa. Accertamenti saranno svolti nelle prossime ore dagli ispettori del nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Per tutta la mattinata i pompieri sono stati impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell'edificio. I residenti rientreranno nelle loro abitazioni nel pomeriggio.