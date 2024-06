Velvet, video choc dell'ex titolare: «Mi vogliono morto»

«Qualcuno mi vuole portare al suicidio così come vuole portare alla distruzione del brand Velvet». E' questo il contenuto di un video messaggio che Bassel Bakdounes ha diffuso sui social. Un "intervento" per raccontare la sua versione sul disastro di Velvet, diventata poi Media Production, arrivata al fallimento sotto il peso di 11 milioni di debiti.

Il "reel" è un attacco ai giornali, rei di essersi "accaniti" su di lui per ragioni di "convenienza personale" e anche alla Cgil, intervenuta a sostegno delle pretese, rimaste per il momento tali, dei dipendenti. «Un sindacalista – chiosa Bakdounes - è voluto entrare nella vicenda più per ambizione personale che per fare gli interessi dei lavoratori, andando contro quello che sarebbe il suo mandato». Forza lavoro, anzi "human factor" come lo chiama lui, che Bakdounes e soci avrebbero sempre tenuto in palmo di mano. «Fare l'imprenditore - scandisce - non significa pensare al mero profitto ma creare valore. E noi abbiamo rinunciato al "nostro" per dare tutto quello che avevamo ai lavoratori. E agli altri».

Ma la colpa principale del disastro Velvet è dei giornali, che hanno fatto saltare "accordi importanti" che avrebbero potuto far uscire l'agenzia dalle secche finanziarie in cui era finita. «Hanno letto di cotanto scempio - dice - e si son o dati alla fuga». Quello che il comunicatore italo siriano non dice è che nel 2019 una grossa realtà elvetica in effetti si tirò indietro da una trattativa per l'acquisto ma la ragione risiedeva nei conti: tre milioni di debiti, per lo più con l'erario, avrebbero impedito a Velvet di trasformarsi in un società per azioni.

Quello che in realtà ha dato il colpo di grazia ai sogni imprenditoriali di Bakdounes è stata l'esposizione nei confronti dell'Inps per contributi non pagati e quella nei confronti dell'Erario. Tutto passato poi all'Agenzia delle Entrate, con cui Bakdounes cercò un accordo rateizzando le cifre dovute. Ma per lui quello era invece un piano "industriale", fatto “di crescita e grandi prospettive. «Peccato che la Riscossione - torna ancora a dire - ci bloccò i pagamenti con i clienti e l'operatività bancaria». La verità è che Velvet non fu in grado di rispettare le scadenze della rate e così le furono pignorate le fatture e i conti correnti.

«Nell'ultimo anno – prosegue il video - sono fallite 400 aziende, magari gestite da persone importanti e voi (i giornalisti n.d.r.) non avete speso una parola. E' facile prendersela con Velvet che non si è mai piegata ai poteri forti».

La Guardia di Finanza sta comunque conducendo una indagine per la quale sono già stati sentiti numerosi ex lavoratori e collaboratori. L'ipotesi investigativa sarebbe quella di una bancarotta fraudolenta. E soprattutto di una possibile bancarotta per distrazione, realizzata facendo fatturare i contratti a una nuova società creata ad hoc, la Velvet Group, mentre i costi di produzione - compresi gli stipendi - rimanevano in carico della "vecchia" Velvet Media, ormai prossima al fallimento.