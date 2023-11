Condannato per stalking viola il divieto di non avvicinamento: 40enne torna in carcere

Ci sarebbe stato anche il "kanun", il codice d'onore in vigore nelle zone rurali dell'Albania e del Kosovo, nel caso del proprietario di un salone per barbiere di Castelfranco che nel luglio di quest'anno era stato condannato a 1 anno e 8 mesi per stalking ma assolto dal ben più grave reato di violenza sessuale ai danni di una 26enne di Piombino Dese. Con la sentenza era però arrivata la misura cautelare del divieto di avvicinamento della parte offesa: ma l'uomo, un 40enne albanese (difeso dall'avvocato Sara Scattolin) l'ha violata. Alla fine di ottobre si è presentato alla scuola del figlio della vittima con l'intento di parlare con la giovane e chiarirsi. Soprattutto, questa è la versione difensiva, voleva capire perché la 26enne (che era stata difesa dall'avvocato Paola Miotti) lo avesse denunciato per violenza sessuale. Lei, che si è detta spaventatissima, ha chiamato le forze dell'ordine che dopo averlo identificato lo hanno riportato dietro le sbarre del penitenziario di Treviso dove a questo punto attenderà l'esito del processo di secondo grado.

La vicenda era risalente al periodo che va dall'agosto del 2021 al settembre del 2022 quando il 40enne avrebbe minacciato di morte la donna, arrivando a fermare l'auto della malcapitata a Resana con un pistola giocatolo avvolta in un asciugamano. Secondo la versione della vittima, che aveva anche testimoniato in aula nel corso del processo, l'interesse morboso sarebbe cominciato quando lei avrebbe portato il figlio piccolo a tagliarsi i capelli presso il salone. Lì, come avrebbe riportato in denuncia, sarebbe avvenuto una prima violenza sessuale: le avrebbe dato una sostanza in un aperitivo offerto che l'avrebbe ridotta in stato di incoscienza e quindi avrebbe abusato di lei. Poi l'avrebbe costretta a lasciare il marito e andare a vivere con il suo presunto violentatore per paura che potesse fare del male a lei e al figlio piccolo, peraltro approfittando di un periodo in cui la donna sarebbe stata depressa.

A parlare di "kanun" era stato il fratello dell'imputato, chiamato a deporre in una udienza del processo. L'uomo ha riferito di una riunione a cui avrebbero partecipato tutte le persone di sesso maschile interessate alla vicenda: lui, il marito della donna, i cognati, l'imputato e i suoi genitori. «Un incontro - aveva detto - fatto proprio per chiudere in maniera pacifica questa brutta storia. Secondo il nostro codice d'onore la colpa, in questi casi, ricade interamente sulla donna. Abbiamo spiegato a mio fratello che quello che stava facendo era sbagliato, che doveva rimandare a casa lei e il figlio. Altrimenti sarebbe potuto entrare in scena il "kanun", con conseguenze davvero spiacevoli».

Le accuse di violenza sessuale e maltrattamenti non avevano però retto allo scrutinio della fase dibattimentale del procedimento: così era stato assolto dall'accusa di aver abusato fisicamente di lei e condannato (con la condizionale) a 1 anno e otto mesi per lo stalking. Il pubblico ministero Francesca Torri aveva invece chiesto una pena di 7 anni e 6 mesi.

Il 40enne nel frattempo si era rifatto una esistenza e aveva anche trovato il denaro che gli serviva per riaprire l'attività di barbiere, per la quale proprio pochi giorni prima l'arresto aveva firmato un nuovo contratto di affitto. La visita alla scuola del ragazzino era stata preceduta peraltro da alcuni messaggi telefonici in cui avrebbe scritto che «tu adesso hai la tua vita e io ho la mia però voglio delle spiegazioni». E' la quarta volta che l'uomo viola una misura cautelare: una volta aveva rotto il baccialetto elettronico che gli era stato messo agli arresti domiciliari in cui era finito sempre per non aver rispettato il divieto di avvicinamento.