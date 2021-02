Castello di Godego, l'autopsia: il bimbo è stato strangolato

Il piccolo Massimiliano Battaglia è stato strangolato, sabato poco dopo l'ora della colazione. E' questo l'esito dell'autopsia condotta sul corpo del piccolo, che aveva 2 anni e mezzo, condotta oggi, venerdì 26 febbraio, dal dottor Guido Peletti, il medico legale incaricato del post mortem dal pubblico ministero Mara De Donà. L'esame autoptico è una conferma di quello che già si sapeva: il padre di Massimiliano, Egidio, lo ha ucciso prima di togliersi la vita a sua volta. Ieri è stato peraltro compiuto l'accertamento esterno anche sulla salma del papà, che subito dopo aver strangolato il figlio si è auto sgozzato con un coltello da cucina.

Della tragedia che ha sconvolto la comunità di Castello di Godego restano solo da stabilire in via definitiva, le ragioni. Ed è per questo che la Procura ha disposto l'acquisizione delle cartelle cliniche di Massimiliano, il cui stato di salute avrebbe preoccupato il padre al punto di decidere il gesto estremo e tragico. Un gruppo di medici avrebbe infatti effettuato una diagnosi secondo cui il bambino soffriva di disturbi dello spettro autistico. Egidio Battaglia era preoccupato per il fatto che Massimiliano non parlava. Il bimbo comunicava infatti solo con gli sguardi e per imitazione.

Preoccupazioni che, forse, non aveva condiviso fino in fondo con i suoi familiari, al corrente di quella diagnosi "disturbi dello spettro autistico" seguita a una visita effettuata appena un paio di mesi fa. I funerali, che per volere della famiglia verranno svolti insieme, non sono ancora stati fissati. Probabilmente le esequie si terranno nei primi giorni della prossima settimana.