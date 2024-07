Sguardi e commenti su delle ragazze scatenano la rissa in un bar

Sarebbero stati gli sguardi e soprattutto alcuni commenti inopportuni rivolti nei confronti di alcune regazze la causa di una violenta rissa scoppiata nella notte di ieri 19 luglio, intorno alle 23,30, in un bar di Castello di Godego. L'autore degli apprezzamenti pesanti sarebbe un cliente del locale pubblico. Il violento parapiglia, innescato forse da qualche bicchiere di troppo, ha visto coinvolti anche gli accompagnatori delle giovani, per lo più familiari. I soggetti coinvolti sono stati tutti identificati dai carabinieri e sulla scorta delle risultanze acquisite saranno poste al vaglio dell'Autorita' Giudiziaria le condotte dei responsabili, per i reati di rissa e percosse. Al momento non risulta che nessuno dei contendenti sia ricorso a cure mediche.