Spaventosa carambola fra tre auto, ferita una donna incinta

Uno spaventoso incidente è avvenuto ieri 26 aprile in via Caprera a Castello di Godego. Coinvolte tre auto di cui una ha finito per rovesciarsi e si è cappottata. Il bilancio è di una donna, che peraltro è incinta, ferita in maniera non grave. Il sinistro è avvenuto ieri intorno alle 13,30. Da una prima ricostruzione sembra che le tre auto, che viaggiavano tutte nella stessa direzione di marcia siano state coinvolte in un sorpasso che ha spinto fuori strada l'auto della giovane donna in stato interessante. Mentre la Panda e la Volkswagen si sono fermate a bordo carreggiata.

Alcuni automobilisti che stavano transitando hanno immediatamente dato l'allarme e sul posto sono subito arrivati i pompieri da Castelfranco Veneto che hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi. È giunta anche l'ambulanza del Suem 118. I sanitari hanno preso in carico la donna gravida che era rimasta ferita assicurandosi delle sue condizioni di salute e anche di quelle del feto. Poi è stata immediatamente trasferita al Ca' Foncello dove è stata sottoposta alle cure del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Le ferite non sono gravi e la mamma sta bene.