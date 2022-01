Gattino resta intrappolato nelle fognature, salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto sono intervenuti nel pomeriggio, attorno alle 15.30 di oggi. venerdì 21 gennaio, presso un'abitazione in via Postumia a Castello di Godego, per soccorrere un piccolo gattino che era rimasto dentro le fognature. Il felino, molto spaventato, è rimasto del tutto illeso ed è stato restituito ai proprietari che lo sentivano miagolare disperato.