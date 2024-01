Canna fumaria malfunzionante, maxi incendio: evacuate e inagibili quattro abitazioni

Una serata da incubo quella vissuta stasera, 23 gennaio, da quattro famiglie, una decina di persone in tutto, costrette ad uscire di corsa dalle proprie abitazioni per un maxi incendio che ha completamente devastato il tetto in legno dell'edificio in cui vivevano. L'allarme è scattato attorno alle 20 a Castello di Godego, in via Alberon. I residenti sono riusciti ad uscire tutti prima che le fiamme si propagassero a tutta la struttura e nessuno è risultato ferito o intossicato. Il rogo, scaturito probabilmente da un malfunzionamento della canna fumaria che ha poi coinvolto la copertura, ha devastato lo stabile rendendo inagibili gli alloggi. A limitare i danni sono stati i vigili del fuoco di Treviso e Castelfranco Veneto, intervenuti con una ventina di uomini e vari mezzi. Sul luogo dell'incendio, spento completamente alle 22 circa, anche una pattuglia dei carabinieri oltre al sindaco Diego Parisotto, il vicesindaco Enrico Barichello e l'assessore al sociale, Michela Candiotto. Gli sfollati sono ospitati la prossima notte da amici e parenti ma il Comune sta cercando di dar loro assistenza anche attraverso vestiti e altri beni messi a disposizione dalla Caritas. I danni causati dalle fiamme ammontano a decine di migliaia di euro.