Lampeggiante sull'auto per consegnare le pizze a domicilio, denunciato

Un 20enne è stato fermato la scorsa notte dai carabinieri lungo le strade di Castello di Godego. Per il giovane è scattata una denuncia per possesso di segni distintivi contraffatti, oltre ad una segnalazione (con ritiro della patente di guida) alla Prefettura per possesso di una dose di hashish