Rapina una edicolante, 37enne arrestato poco dopo dai carabinieri

Lunedì scorso, 24 luglio, aveva rapinato la titolare di un'edicola di Castello di Godego, in via Piave, puntandole contro un coltello da cucina e facendosi consegnare l'incasso della giornata, una somma di circa 700 euro, per poi dileguarsi a piedi. E' stato arrestato attorno alle 12 dello stesso giorno il responsabile del colpo, un 37enne di origini marocchine, sorpreso mentre si trovava a Castelfranco Veneto, in via San Pio X. I carabinieri della Compagnia castellana, dopo aver ricevuto la segnalazione della rapina avvenuta, avevano infatti coinvolto nelle ricerche del bandito tutte le pattuglie presenti nella zona.

Il 37enne, sottoposto ad una perquisizione personale, è stato trovato in possesso del coltello, della lunghezza complessiva di quasi 20 cm, utilizzato per compiere la rapina, sequestrato, oltre che dell'intera somma di denaro asportata, successivamente restituita all'avente diritto. L'edicolante è rimasta incolume. L’arrestato è stato accompagnato in una cella della casa circondariale di Treviso, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l'arresto, confermando a suo carico la misura della custodia cautelare in carcere.