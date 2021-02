Tabaccaia rapinata, banditi scappano con l'incasso

Si sono avvicinati, con il volto travisato, e l'hanno sorpresa alle spalle, derubandola dell'incasso della giornata, una somma di quasi 2000 euro che teneva nelle tasche dei pantaloni. Sono due i malviventi, al momento ignoti, che nella serata di martedì hanno preso di mira una 35enne, titolare di una tabaccheria in via Piave a Castello di Godego. Alla malcapitata, sotto choc per l'accaduto ma per fortuna incolume, non è rimasto altro da fare che chiedere l'intervento dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto che ora indagano sulla vicenda. E' probabile che gli investigatori dell'Arma passeranno al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I due banditi, preso il denaro, si sono poi dileguati a piedi facendo perdere le proprie tracce. E' probabile che il colpo dei due banditi fosse stato pianificato da tempo e che i malviventi abbiano studiato le abitudini della vittima, per trovare il momento più opportuno per entrare in azione.