Malore fatale, sub trevigiano si sente male e perde la vita

Ha avvertito un malore durante l'immersione e ha subito lanciato l'allarme. Estratto subito dall'acqua, a nulla sono valsi i tentativi di salvare un sub trevigiano che ha perso la vita oggi, sabato 10 settembre, in tarda mattinata al largo di Cavallino Treporti. Il dramma si è consumato intorno alle 11.30 a dieci miglia dalla costa, dove l'uomo, di 66 anni, Pino Viscuso, ex impiegato, stava effettuando un'immersione con il gruppo del Sile sub. Sul posto sono giunti gli operatori del Suem 118 e i militari della guardia costiera. Il sub era già stato sottoposto al massaggio cardiaco dai primi soccorritori, ma all'arrivo del 118 purtroppo non c'è stato niente da fare. La guardia costiera sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Viscuso lascia moglie e due figli.

