Lutto in Cgil: la Fillea perde la sua guida, Gabriele Serraglio si è spento a soli 59 anni

«Non ha potuto portare a termine nemmeno il suo primo anno di mandato da segretario generale della Fillea Cgil che la malattia, veloce e implacabile, ce l’ha portato via». Con queste parole Mauro Visentin, segretario generale della CGIL trevigiana, commenta la scomparsa di Gabriele Serraglio, segretario generale della Fillea Cgil dal maggio 2023. Serraglio, assistito fino alla fine con amore dai suoi cari, si è spento nella mattina di oggi, domenica 28 aprile, all’età di 59 anni. I funerali avranno luogo giovedì 2 maggio alle ore 10 nella Chiesa Arcipretale di Cavaso del Tomba, suo comune di residenza.

«Era un amico, un compagno leale, un collega stimato da tutti per il rigore e la passione per il lavoro. La segreteria generale e la Camera del Lavoro tutta, nell’esprimere il più profondo cordoglio, si stringe con affetto alla moglie Antonella, ai figli Eugenio e Laura e ai familiari di Gabriele – ha detto Mauro Visentin – ed esprime solidarietà e vicinanza alla categoria rimasta orfana della sua guida».

Quasi all’unanimità i delegati e le delegate radunati in assemblea generale solo lo scorso 31 maggio avevano scelto Serraglio al vertice della categoria dei lavoratori del legno e dell’edilizia, la FILLEA CGIL con i suoi oltre 5mila iscritti, per la quale negli ultimi anni in segreteria provinciale reggeva già la delega all’organizzazione. «Fondamentale portare avanti il lavoro avviato in questi ultimi anni e quello messo in cantiere in fase congressuale, senza indugi e guardando alle sfide che il mercato del lavoro e l’economia del territorio ci consegnano. Sarà un lavoro consistente che coinvolgerà tutti- furono le sue parole, quelle di Gabriele Serraglio, al momento dell’elezione a segretario generale – ricorda Mauro Visentin –. Ora quell’impegno, quel progetto, quel monito, lo porteremo avanti senza di lui ma anche per lui, in sua memoria, ogni giorno nel Sindacato, nelle sedi di negoziazione e nei luoghi di lavoro».