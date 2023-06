Addio a Caterina Menegon: una vita per il calcio con i colori del Pordenone

Se n'é andata a soli 51 anni Caterina Menegon, indimenticabile giocatrice di calcio della formazione dell'Asd Pordenone Matari, con cui siglato in carriera 306 reti in 215 presenze e soprattutto aggiudicandosi 21 titoli e lo scudetto nel 2018. Cavaso del Tomba piange una donna molto conosciuta, titolare con il fratello del "Vivaio Menegon".

«La prima cosa che mi viene in mente - dice il sindaco del comune Gino Rugolo - è un abbraccio forte e sincero alla sua famiglia. Quando succedono queste cose è difficile trovare le parole giuste. La comunità di Cavaso si stringe forte attorno ai suoi cari così provati dal dolore». Tenace e appassionata di calcio Caterina ha primeggiato nello sport dimostrando a sua capacità di trasformare le sfide sulla carta complesse in occasioni importanti da cogliere al volo. Solo così si vincono le partite. Solo così si vincono i campionati. Tutte le squadre si sono strette attorno alla famiglia dopo che a Caterina Menegon era stato diagnosticato un tumore. «Abbiamo appreso con grande dispiacere della sua prematura scomparsa - afferma il club di Prata che ha avuto il piacere di conoscerla e di averla in squadra - tutta la società giallonera si stringe alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari, esprimendo loro le più sentite condoglianze».

Caterina Menegon lascia la compagna Sabrina, la mamma Rosetta, i fratelli Tiziano, Roberto, Daniele, Attilio e Mauro e i nipoti. I funerali si svolgeranno martedì 6 giugno, alle 16, nella chiesa arcipretale di Cavaso.