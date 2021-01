Sequestrati 15 Rolex falsi, denunciato un 31enne

Il nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno denunciato nei giorni scorsi un cittadino marocchino 31enne, residente a Cavaso del Tomba, per i reati di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi e ricettazione. Lo straniero è stato controllato a bordo della sua autovettura dai militari dell'Arma, ad Asolo, via Marosticana: durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 15 orologi recanti marchi prestigiosi contraffatti. La merce è stata interamente sequestrata, in attesa di approfonditi accertamenti, riguardo alla provenienza e alla destinazione.