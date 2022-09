Cede un terrapieno vicino al ponte della Malvasia: intervengono i vigili del fuoco

Un'ampia porzione di terrapieno, all'altezza del ponte della Malvasia (all'altezza dell'omonimo locale di vicolo Trevisi), è crollata nel canale dei Buranelli. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, 13 settembre, e ha portato all'intervento le squadre dei vigili del fuoco. Accertamenti statici sono in corso per accertare la gravità del danno. In acqua sono finiti molti mattoni e terra. Non risultano per ora ulteriori disagi. Precauzionalmente i pompieri hanno interdetto l'utilizzo del terrazzino esterno del locale, proprio sopra il cedimento.