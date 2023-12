Furti in casa, nuova centrale operativa per la polizia locale

Partiti ad ottobre proseguiranno senza sosta fino ad inizio Primavera i servizi mirati della Polizia Locale disposti per prevenire i furti in abitazione. Un servizio puntuale che viene messo in campo ogni anno nel periodo autunnale ed invernale che prevede quotidianamente un pattugliamento mirato soprattutto nei quartieri volti a tutelare i beni pubblici e la proprietà privata. Ogni giorno dalle 17 in poi gli agenti controllano a lenta marcia abitazioni ed aziende anche in aree isolate o buie facendo uso dei fari di profondità, per scongiurare eventuali intrusioni.

Il servizio, da alcune settimane, è supportato dal completamento della Centrale monitor operativa presente in via Avenale che ora raccoglie tutte le oltre 100 telecamere disseminate sul territorio. Mentre le pattuglie controllano le strade, un operatore di centrale vigila attraverso un uso dinamico dei dispositivi di ripresa segnalando agli operatori in tempo reale eventuali anomalie o criticità e facendoli convergere sul posto. Tra questi nei giorni scorsi è stata verificata la presenza di alcuni soggetti che stazionavano nel parco del Quartiere Verdi nei pressi della sua casetta in orario notturno alla quale è stato richiesto l’allontanamento. Non solo prevenzione furti, ma anche controlli alla circolazione stradale soprattutto in fascia serale e notturna. Con qualche numero 50 gli automobilisti sottoposti a controlli nelle scorse notti in vari punti della Città. Nella giornata di ieri invece una pattuglia intenta al controllo dei mezzi pesanti ha posto sotto sequestro un autoarticolato che circolava completamente privo della prescritta copertura assicurativa. Infine in settimana sono stati “pizzicati” alcuni soggetti che non avevano correttamente smaltito rifiuti di natura edilizia ed un soggetto colto ad abbandonare rifiuti.

Il commento del sindaco

«In accordo con la polizia locale - conclude il sindaco Stefano Marcon - soprattutto con l’avvicinarsi delle feste, intensifichiamo i controlli di prevenzione anche in sintonia con le altre forze dell'ordine per un messaggio di sicurezza che deve arrivare alla cittadinanza. Qui l’invito a tutti non solo di segnalare prontamente eventuali presenze sospette ma soprattutto di accrescere la sicurezza tra le mura di casa raccogliendo così i suggerimenti di polizia e carabinieri per un pieno gioco di squadra».