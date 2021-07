Avevano falsificato i certificati sanitari per la palestra: denunciati in quattro

Hanno falsificato i certificati di idoneità sportiva a loro dire "per risparmiare tempo" ma ovviamente anche denaro. E' successo a inizio mese in una palestra di Castelfranco Veneto, ma ad accorgersi che qualcosa non andasse è stata la segretaria della struttura che, preoccupata, ha contattato il poliambulatorio da cui giungevano i certificati per scoprire che questi non erano mai stati emessi. A quel punto è quindi scattata la denuncia ai carabinieri che, una volta appurati i fatti, hanno denunciato per falso materiale commesso da privati tre ragazze di 33, 30 e 27 anni, oltre ad un uomo di 42, tutti prontamente sospesi dall'iscrizione alla palestra. I certificati, infatti, si è scoperto essere stati contraffatti scaricando dei moduli online e apponendo agli stessi delle firme reali.