Cerva finisce nel canale dell'Enel: vigili del fuoco la mettono in salvo

Intervento provvidenziale nella mattinata di sabato 6 aprile da parte dei vigili del fuoco, accorsi in via Castelletto a Cappella Maggiore per una cerva caduta nel pettine del canale Caron dell’Enel. L'animale, finito in acqua, non riusciva più a risalire a riva in autonomia. I vigili del fuoco hanno tirato fuori l'animale dal corso d’acqua insieme ai responsabili della fauna selvatica. Dopo un controllo da parte del veterinario, la cerva è stata liberata in un'area verde nelle vicinanze.