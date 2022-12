Perde il controllo dell'auto e finisce in un canale di scolo

Alle 17 di lunedì, 19 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo via Callunga a Cessalto per un’auto finita in un canale di scolo dopo la perdita di controllo della conducente rimasta ferita. Si trattava di M.P.M., di 66 anni, della zona. I pompieri arrivati da Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza il mezzo finito rovesciato ed estratto la conducente rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo. La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 18:30.