Tamponamento tra due camion, traffico nel caos in autostrada

Un incidente, con un ferito fortunatamente lieve, ha causato disagi al traffico in A4. Si è trattato di un tamponamento fra tre mezzi pesanti accaduto verso le 16,30 di oggi (giovedì 30 luglio) nel tratto fra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Un ferito incastrato nel mezzo è già stato liberato dalle lamiere e trasportato in ospedale dal 118. Il tratto è stato chiuso – per breve tempo - per consentire le operazioni di rimozione di due dei tre camion coinvolti nell’impatto. Chiuso anche lo svincolo di entrata a San Donà in direzione Trieste e istituita l’uscita obbligatoria a San Donà verso Trieste. Si sono registrate lunghe code fra Meolo-Roncade e San Donà in direzione Trieste e rallentamenti per curiosi fra Cessalto e San Donà nella direzione opposta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.