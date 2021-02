A Cessalto attivo un nuovo centro ascolto psico-educativo

In quest’ultimo anno siamo stati colpiti da un’emergenza non solo sanitaria ma anche economica e sociale senza precedenti e le nostre comunità hanno riscoperto la figura del parroco, forse nel tempo un po’ trascurata, sia come guida religiosa sia come punto di riferimento per le numerose situazioni di disagio che si sono venute a creare. Don Mauro Gazzelli, Arciprete di Cessalto, da sempre molto attento a queste dinamiche infatti spiega: «Il distanziamento sociale, le difficoltà ad avere contatti gli unì con gli altri o all’opposto, l’obbligo alla convivenza forzata, hanno fatto emergere situazioni di solitudine, conflittualità, insicurezza alle quali le persone non sempre riescono a gestire da soli e - continua Don Mauro - la mancanza di certezze nel futuro crea un senso di disorientamento che emerge sia a livello singolo che collettivo. La fede ci insegna che relazionarsi con il prossimo è anche prendersene cura, ma a volte le virtù teologali non sono sufficienti a far fronte a problematiche che riguardano personalità diverse come quelle dell’adolescente, dell’adulto o dell’anziano ed allora anche il parroco necessita di aiuto nel curare le ferite dell’animo. Nasce da questa presa di coscienza la volontà di dar vita ad un centro ascolto psico-educativo con la collaborazione dell’Organizzazione di Volontariato Il Melograno, del Circolo Culturale Noi e della Cooperativa Provinciale Servizi la quale gestisce numerose strutture sociosanitarie in provincia di Treviso e nel Veneto Orientale, fra le quali la residenza per anziani “Anni Sereni” di Eraclea».

«Abbiamo accolto con favore la proposta di Don Mauro - dichiarano quasi all’unisono Daniele Furlan Coordinatore del Comitato Melograno, Sonia Ronchese Presidente del Noi e Paola Mason Presidente della Cooperativa Provinciale Servizi - e speriamo che questa sinergia possa essere preludio a futuri progetti comuni nell’ambito del Terzo Settore nel quale le nostre realtà operano».

Il centro ascolto inizierà la sua attività a partire dall’ultima settimana di febbraio e sarà aperto al pubblico due volte alla settimana, una al mattino ed una al pomeriggio, presso gli uffici del Comitato Melograno siti all’interno dell’Oratorio San Michele di Cessalto. (Per info telefonare 3285618370 Don Mauro).

IL MELOGRANO ODV

CIRCOLO CULTURALE NOI DI CESSALTO

COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI

PARROCCHIA DI CESSALTO