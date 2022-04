Ladri all'alimentari durante la pausa pranzo, spariti 2mila euro dalla cassa

Verso le 14.30 di ieri, 28 aprile, a Cessalto in via Roma, ignoti, dopo aver forzato una porta secondaria, si sono introdotti all’interno del supermercato D'Italy, in quel momento chiuso, rubando dalle casse 2.000 euro circa, dileguandosi immediatamente dopo e facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso a cura della locale stazione dei Carabinieri di Cessalto.

I Carabinieri della Stazione di Conegliano, al termine di accertamenti, hanno identificato e segnalato all’Autorità Giudiziaria due stranieri, un 20enne ed un 24enne, trovati in possesso di vari generi alimentari asportati nel tardo pomeriggio dello scorso 27 aprile da due supermercati di Conegliano, l’Aldi di via San Giuseppe ed il Conè, per un valore complessivo di circa 200 euro.

Infine, in Casier, al termine di attività d'indagine, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato un 54enne di origini campane che lo scorso 19 dicembre, in Dosson di Casier, presso un supermercato in pieno centro del paese (in piazza Leonardo da Vinci) hanno rubato diverse bottiglie di alcolici per un valore complessivo di quasi 300 Euro e si era poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. Decisive le riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona che hanno effigiato il soggetto, infine riconosciuto perché già noto ai Carabinieri operanti in quel territorio.